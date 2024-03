Holanda goleia Escócia em amistoso preparatório para Eurocopa

Lawrence Shankland teve a chance de empatar pela escócia no segundo tempo em lance cara a cara com o goleiro, mas mandou a bola no travessão.

Esta é a quarta vitória consecutiva da Holanda, que não conseguia uma sequência positiva como esta desde 2013, o que aumenta as expectativas sobre a equipe do técnico Ronald Koeman para a Eurocopa.

"No início a Escócia foi melhor. Foi um pouco incrível eles não terem marcado porque tiveram muitas chances", admitiu Koeman.

"Precisamos jogar um melhor futebol. Cometemos vários erros e teremos que melhorar na Alemanha [sede da Euro, de 14 de junho a 14 de julho]", acrescentou o treinador holandês.

smg/dr/gfe/cb

© Agence France-Presse