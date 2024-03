Jejum e funerais: violência ofusca o Ramadã na Cisjordânia

Em Jenin, um bombardeio israelense matou na quarta-feira um comando local do braço armado do organização Jihad Islâmica e outros dois palestinos acusados por Israel de preparar atentados. Outro homem, ferido no ataque, faleceu na quinta-feira, segundo a Autoridade Palestina.

Na semana passada, dois homens foram mortos no perímetro do hospital. O Exército israelense anunciou que efetuou uma operação "antiterrorista contra suspeitos armados".

Wisam Bakr mostra em seu telefone as imagens de um deles, Mahmud Abu al Haija, que foi morto diante da porta da emergência do hospital.

A tia deste homem, Farha, declarou à AFP que o sobrinho "não era combatente nem alguém que carregava uma arma" e afirma que ele apenas procurava proteção dentro do hospital.

As imagens registradas pela AFP em seu funeral mostram os dois homens envoltos com a bandeira verde do Hamas e uma faixa com o nome das Brigadas Ezedin Al Qasam, o braço armado do movimento islamista palestino.

"Nós, muçulmanos, estamos ansiosos para celebrar o Ramadã, mas este ano as famílias perderam um integrante e há tristeza, raiva, dor nos corações", explica Farha Abu al Haija.