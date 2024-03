'Meses muito difíceis': leia a mensagem completa da princesa Catherine

Como disse a eles, estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a me curar: em minha mente e no meu corpo e espírito.

Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês.

Significa muito para nós dois. Esperamos que vocês entendam que, como família, precisamos agora de algum tempo, espaço e privacidade enquanto termino o meu tratamento.

Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda alegria e estou ansiosa para voltar quando puder, mas, por enquanto, devo me concentrar em ter uma recuperação completa.

Neste momento, penso também em todos aqueles cujas vidas foram afetadas pelo câncer.

Para todos que enfrentam esta doença, seja qual for a sua forma, por favor, não percam a fé nem a esperança. Vocês não estão sozinhos."