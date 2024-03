Metallica perde ação milionária por cancelamento de shows na pandemia

A demanda milionária que o Metallica apresentou contra uma seguradora para ser compensado por apresentações canceladas durante a pandemia foi rejeitada por um tribunal de apelações da Califórnia, nos Estados Unidos, que citou letras da diva pop Taylor Swift em sua decisão.

A lendária banda de metal pedia mais de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) da seguradora Lloyd's of London, que rejeitou cobrir os prejuízos de seis apresentações canceladas durante o auge da covid-19 em 2020, com base em uma cláusula que excluía casos relacionados com "doenças contagiosas".

Os intérpretes de "...And Justice for All" argumentavam que o cancelamento de seus shows em Argentina, Brasil e Chile - parte da turnê latino-americana no primeiro semestre de 2020 - poderia ter sido causado por outros fatores para além do vírus.