Mudança da Adidas pela Nike provoca críticas por 'falta de patriotismo' na Alemanha

O presidente do conselho de administração da entidade esportiva, Holger Blask, também se disse "impressionado" com a visão da Nike, "que inclui um compromisso claro com a promoção do esporte amador e popular, bem como com o desenvolvimento sustentável do futebol feminino na Alemanha".

Já o diretor-executivo da marca americana, John Donahoe, disse na quinta-feira que estava "profundamente orgulhoso" de sua empresa ter sido escolhida.

A notícia foi um duro golpe para a Adidas, cuja história está ligada à seleção alemã desde 1954.

O popular jornal Bild é um dos poucos que aprovou o acordo na sexta-feira (22), destacando as dificuldades financeiras da DFB. "A tradição não paga as contas", avalia o veículo.

Além do contrato com a Nike, a Federação Alemã de Futebol também anunciou um acordo com o Tik Tok, que se tornará o "patrocinador oficial de entretenimento" da seleção masculina.

Para a Alemanha, que atravessa uma estagnação econômica, a substituição da Adidas obscurece ainda mais suas perspectivas, após outro símbolo de sua indústria, a fabricante de automóveis Volkswagen ter sido substituída como patrocinadora da Eurocopa-2024 por sua rival chinesa BYD.