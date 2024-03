'Nada a anunciar', diz Mbappé ao ser perguntado sobre futuro

"Estamos no 'sprint' final [da temporada], vivos em todas as competições. A ideia de conseguir uma 'tríplice coroa' [Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões] é muito mais importante do que a questão de saber se vou ficar ou não. Temos jogos importantes porvir, estamos concentrados nisso", afirmou.

Mbappé também foi perguntado sobre seu desejo de participar dos Jogos Olímpicos de Paris este ano e reiterou que esta não decisão não depende dele, mas sim do clube em que estiver no momento.

"Sempre tive o mesmo desejo, disse que os Jogos Olímpicos em Paris são um evento muito especial e que queria participar. Mas também sempre disse que não depende de mim. Minha intenção não mudou, mas a decisão final não corresponde a mim. Estou em um momento da minha vida no qual prefiro dar um passo atrás. Se eu for, viverei um sonho; se não for, terei que aceitar", concluiu.

O Real Madrid, que segundo os rumores será o destino de Mbappé para a próxima temporada, enviou uma cara à Federação Francesa de Futebol para informar que não vai liberar nenhum de seus jogadores para os Jogos Olímpicos.

