Níger anuncia que 23 soldados morreram em emboscada 'terrorista'

Ao menos 23 soldados morreram esta semana em uma emboscada "terrorista" durante uma operação no oeste do Níger, perto da fronteira com Burkina Faso e Mali, informou o governo.

Os soldados participavam em uma operação de segurança em Tillaberi, na área de fronteira entre os três países, na terça-feira e quarta-feira. Eles morreram durante uma "emboscada complexa", afirmou o Ministério da Defesa do Níger.

"Quase 30 terroristas foram neutralizados", afirma um comunicado.