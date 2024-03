Princesa Catherine anuncia que sofre de câncer

"Demoramos um pouco para explicar tudo a George, Charlotte e Louis", disse ela, referindo-se a seus filhos com o príncipe William, 41 anos, primogênito de Charles III e herdeiro do trono britânico.

"Como disse, estou bem e mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a me curar", acrescentou Catherine, ressaltando: "Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto continuo meu tratamento".

O rei Charles III expressou orgulho pela coragem de sua nora. Já o premier Rishi Sunak desejou uma pronta e rápida recuperação à princesa.

Catherine foi submetida a uma cirurgia abdominal no dia 16 de janeiro na London Clinic, onde permaneceu internada por dez dias.

O Palácio de Kensington, que cuida da comunicação dos príncipes de Gales, não deu detalhes da cirurgia naquela ocasião e insistiu em que Catherine desejava que "suas informações médicas pessoais permanecessem privadas".

Kensington havia indicado, no momento de sua hospitalização, que Catherine não retornaria às suas funções oficiais antes do final de março. A longa ausência da princesa, uma das mulheres mais fotografadas do planeta, deu origem a rumores sobre seu estado de saúde.