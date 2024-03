Prosopometamorfopsia, o pesadelo de ver rostos deformados

- 'Traumático' -

O caso de Sharrah é muito particular.

Diferentemente de outras pessoas com PMO, quando vê rostos em telas planas, eles parecem normais.

Isto permitiu a Mello e outros pesquisadores do Dartmouth College, nos Estados Unidos, criar as primeiras imagens "fotorrealistas" que representam como as pessoas com PMO veem os rostos, segundo estudo publicado nesta sexta-feira (22) na revista científica The Lancet.

Para criar as imagens, os cientistas fizeram Sharrah comparar fotos de Mello e de outra pessoa como apareciam em uma tela de computador, com as distorções que via em seus rostos reais.

Para outros pacientes com PMO, os rostos nas fotos também aparecem distorcidos.