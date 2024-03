Rússia 'destruirá' líderes da Ucrânia se houver envolvimento com atentado em Moscou (ex-presidente)

O ex-presidente russo Dmiti Medvedev disse que a Rússia "destruirá" os dirigentes ucranianos se ficar demonstrado que estão envolvidos no atentado mortal realizado nesta sexta-feira (22) contra uma sala de concertos em um subúrbio de Moscou.

"Se ficar estabelecido que se tratam de terroristas do regime de Kiev (...), serão localizados e destruídos sem piedade, como terroristas. Inclusive os dirigentes do Estado que cometeu semelhante atrocidade", afirmou pelo Telegram Medvedev, número dois do Conselho de Segurança russo.

