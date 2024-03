Rússia e China vetam resolução para cessar-fogo em Gaza proposta pelos EUA

O seu homólogo chinês, Zhang Jun, classificou o texto como "ambíguo" e "desequilibrado", uma vez que "impõe condições para o cessar-fogo".

O projeto de texto dos EUA também condenava "todos os atos de terrorismo, incluindo os ataques do Hamas de 7 de outubro" contra Israel.

Teria sido a primeira vez que o Conselho de Segurança condena especificamente estes ataques sem precedentes, que mataram pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

- Outra resolução -

As duas resoluções humanitárias adotadas pelo Conselho, assim como as da Assembleia Geral, não mencionaram o Hamas, uma ausência sistematicamente condenada por Israel.

Após a rejeição do texto dos EUA, fontes diplomáticas disseram que um texto alternativo elaborado por vários membros não permanentes do Conselho provavelmente seria submetido à votação no final do dia.