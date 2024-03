Seleção em reconstrução enfrenta teste difícil na estreia de Dorival

O técnico inglês, que tem mais um amistoso previsto na próxima terça-feira contra a Bélgica, também em Wembley, convocou pela primeira vez o zagueiro Jarrad Brathwaite, do Everton, o atacante Anthony Gordon, do Newcastle, e o meio-campista Kobbie Mainoo, do Manchester United.

Southgate, que perdeu de última hora o atacante do Arsenal Bukayo Saka devido a lesão, também convocou o zagueiro do Liverpool, Joe Gomez, pela primeira vez desde novembro de 2020.

Esta será a 27ª partida entre Brasil e Inglaterra, um clássico do futebol mundial que tem saldo positivo para a Seleção Brasileira, com 11 vitórias, quatro derrotas e 11 empates.

psr/pm/yr/fp

© Agence France-Presse