Temporal deixa ao menos seis mortos no sudeste do Brasil

Na costa de São Paulo, duas crianças de 3 e 9 anos morreram pela queda de um telhado e de um muro, em incidentes separados.

O temporal chega após uma onda de calor que atingiu a região nos últimos dias, com um recorde de 62,3 ºC de sensação térmica no Rio de Janeiro no domingo e os maiores registros em São Paulo para um mês de março.

A chegada de uma frente fria, que causou estragos no meio desta semana no estado do Rio Grande do Sul, acendeu os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"O maior perigo está no Rio de Janeiro", havia alertado na quinta-feira em coletiva de imprensa o coordenador de Operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O prognóstico oficial prevê 200 mm de chuva por dia, a partir desta sexta-feira até domingo, uma quantidade que supera a média histórica de 141,5 mm estimada para todo o mês de março.

Os habitantes de Petrópolis, um pitoresco destino turístico, ainda têm fresca na memória a tragédia que deixou 241 mortos em 2022, devido a um forte temporal que causou inundações e deslizamentos.