Tiros são registrados em sala de concertos em Moscou (imprensa russa)

Tiros, seguidos de um incêndio, foram registrados na noite desta sexta-feira (22) em uma sala de concertos em Moscou, reportaram agências de notícias russas e redes do Telegram, algumas das quais informaram sobre mortos e feridos.

Os fatos ocorreram no Crocus City Hall, no noroeste da capital russa. "Está sendo realizada a evacuação" das pessoas presentes no local, informaram os serviços de emergência da agência pública TASS. Um jornalista da agência Ria Novosti reportou feridos e disparos de "armas automáticas".

