UE propõe implementar tarifas 'proibitivas' para cereais russos

A União Europeia (UE) apresentou uma proposta para implementar tarifas "proibitivas" para as importações de cereais russos e, de maneira imediata, o governo da Rússia advertiu a medida prejudicará os consumidores europeus.

Em Bruxelas, o comissário europeu do Comércio, Valdis Dombrovskis, anunciou que o projeto é aplicar tarifas elevadas aos cereais russos para secar uma fonte de recursos do governo de Moscou.

O comissário, no entanto, disse que as tarifas não afetarão os grãos russos que entram no espaço europeu "em trânsito para terceiros países".