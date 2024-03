Violência das gangues deixa corpos nas ruas de Porto Príncipe e provoca êxodo

Sua continuidade era incerta há algum tempo pela insegurança persistente e por substituir o presidente assassinado Jovenel Moïse em 2021, sem o voto popular, em um país sem eleições desde 2016.

"Conter a violência que assola o Haiti será uma prova de fogo para a unidade e capacidade de resistência do novo governo", afirmou um relatório sobre o país caribenho do International Crisis Group (ICG) na quinta-feira.

"As novas autoridades devem retomar os diálogos com aliados estrangeiros para acelerar o envio" da missão internacional, de equipamento e apoio logístico para a polícia haitiana recuperar o controle do porto, aeroporto e estradas principais, relatou.

A missão da ONU, anunciada há meses, sofreu vários contratempos. À falta de financiamento somou-se o passo atrás dado pelo Quênia após a demissão de Henry.

O país africano garantiu, no entanto, que enviaria os prometidos 1.000 policiais ao Haiti assim que o conselho de transição fosse instalado.

