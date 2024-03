Bombardeios israelenses deixam quatro feridos no leste do Líbano

Quatro pessoas ficaram feridas nos bombardeios israelenses lançados na noite de sábado em Baalbek, reduto do Hezbollah no leste do Líbano, informou um correspondente da AFP neste domingo (24).

Esta é a terceira vez que um ataque israelense atinge esta região longe da fronteira, em mais de cinco meses de confrontos entre o movimento islamista libanês Hezbollah e o Exército israelense, após a eclosão da guerra em Gaza.

"Aviões de caça das Forças de Defesa Israelenses bombardearam um local de produção contendo armas na área de Baalbek", disse o Exército israelense em comunicado.