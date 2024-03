Chefe da ONU visita fronteira de Gaza, onde Israel insiste em atacar Rafah

Entretanto, a violência continua no território palestino, especialmente em torno do complexo hospitalar Al Shifa, onde as forças israelenses afirmaram ter matado mais de 150 combatentes e detido centenas de suspeitos.

Em um funeral realizado na sexta-feira em Khan Yunis, os participantes relataram a dor das perdas contínuas.

"Todos os dias choramos por um ente querido", declarou Turkiya Barbaj no funeral.

"No início da guerra perdi o meu sobrinho e agora a minha irmã, o seu marido e os seus filhos. Quase toda a família morreu", lamentou. "Quanto tempo mais teremos que aguentar isso?".

- Derrotar o Hamas -

Guterres deverá se reunir com trabalhadores humanitários neste sábado no lado egípcio da fronteira com Rafah, a cidade onde cerca de 1,5 milhão de palestinos estão refugiados.