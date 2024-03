Com gol de Endrick, Brasil vence Inglaterra (1-0) na estreia de Dorival Júnior

A estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira aconteceu da melhor forma, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, neste sábado (23), no Estádio de Wembley, em Londres, graças a um gol de Endrick a dez minutos do final.

O jovem de apenas 17 anos, que entrou no jogo aos 71 minutos e que vai se transferir para o Real Madrid no final da temporada vindo do Palmeiras, marcou pouco depois (80'), em um contra-ataque, após aproveitar uma rebatida do goleiro inglês Jordan Pickford após um chute de Vinicius Junior.

Endrick, que havia substituído Rodrygo, seu futuro companheiro no Real Madrid, marcou seu primeiro gol no terceiro jogo com a camisa do Brasil, após uma jogada iniciada por Andreas Pereira, que também havia entrado pouco antes no lugar de Lucas Paquetá.