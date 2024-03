Costa Rica vence Honduras e vai à Copa América, onde estreará contra o Brasil

A Costa Rica venceu Honduras de virada por 3 a 1 neste sábado (23), em Frisco, no Texas, e garantiu a última vaga na Copa América-2024.

A seleção liderada em campo pelo goleiro Keylor Navas disputará pela sexta vez o torneio continental e ficará no Grupo D, onde será o primeiro adversário do Brasil no dia 24 de junho, em Los Angeles (Califórnia).

A Costa Rica, que também enfrentará Colômbia e Paraguai nessa chave, se juntou ao Canadá como as duas seleções que conseguiram as últimas vagas nas repescagens disputadas neste sábado, no Toyota Stadium, em Frisco.