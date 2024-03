Desfalcada, Bélgica fica no empate (0-0) em visita à Irlanda

A Bélgica, sem vários dos seus melhores jogadores, não conseguiu passa do empate em 0 a 0 no amistoso contra a Irlanda, em Dublin, neste sábado (23), a menos de três meses do início da Euro-2024.

Os 'Diabos Vermelhos' belgas tiveram de jogar sem o goleiro Thibaut Courtois, que sofreu uma grave lesão, nem com o 'cérebro' do seu jogo ofensivo, o meia Kevin de Bruyne, que não viajou para se recuperar, enquanto o atacante Romelu Lukaku estava de volta após uma lesão mas não entrou em campo.

No Estádio Aviva, agitado por uma forte ventania, os jogadores comandados por Domenico Tedesco quase sofreram um gol, mas o goleiro Matz Sels defendeu um pênalti cobrado por Evan Ferguson (27').