Dezoito pessoas sequestradas no noroeste do México são encontradas vivas

As autoridades anunciaram neste sábado (23) que encontraram vivas 18 das 25 pessoas sequestradas na sexta-feira na cidade de Culiacán, no noroeste do México.

"Dezoito pessoas que teriam sido privadas de liberdade foram libertadas" em Culiacán, capital do estado de Sinaloa, informou a Secretaria de Segurança Pública local em um breve comunicado.

A agência acrescentou que, segundo as denúncias, 25 pessoas foram sequestradas no total "portanto, restam 7 para serem libertadas".