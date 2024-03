Eslováquia vota em eleição presidencial marcada por divisões sobre a Ucrânia

A votação deste sábado termina às 22h00 (18h00 no horário de Brasília) neste país da Europa Central de 5,4 milhões de habitantes, membro da Otan e da UE.

Pellegrini, ex-chefe de governo, conta com o apoio do atual primeiro-ministro, o populista Robert Fico, que se recusa a fornecer ajuda militar à Ucrânia, questiona a soberania deste país e apela à paz com a Rússia.

Korcok, um diplomata experiente, defende a causa ucraniana.

Entre os outros candidatos está o eurocético Stefan Harabin, de 66 anos, que elogiou abertamente o presidente russo, Vladimir Putin. As pesquisas o colocam na terceira posição.

- "Fico 2.0" -

Na capital Bratislava, Tomas Gubala, engenheiro da computação, votou em Korcok, "a única opção viável", já que segundo ele o candidato Pellegrini "é um Fico 2.0".