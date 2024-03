Famílias angustiadas vivem 'desespero total' após ataque mortal em Moscou

O ataque ocorreu no Crocus City Hall, localizado em Krasnogorsk, na saída noroeste de Moscou. O local abriga uma das principais casas de show de Moscou.

"Pouco antes do início do show, de repente ouvimos várias rajadas de metralhadora e o grito terrível de uma mulher. E depois muitos gritos", disse à AFP Alexei, produtor musical que estava nos camarins no momento do ataque.

"Apenas três ou quatro rajadas no início, depois mais algumas", acrescentou.

Dos camarins observou o pânico dos espectadores. "As pessoas corriam para o palco, um movimento terrível da multidão".

Junto com outras pessoas no local, ele se "entrincheirou" antes de procurar uma maneira de sair rapidamente. No caminho ele diz ter visto "fumaça e cinzas" em uma das salas, antes de chegar à saída.

Na manhã deste sábado, os bombeiros haviam controlado quase completamente o grande incêndio que eclodiu após o ataque, segundo as autoridades.