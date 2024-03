Israel prolongará operação em hospital de Gaza até captura do 'último terrorista'

Um alto comandante israelense declarou que suas tropas continuarão a operação militar no Hospital Al Shifa, o mais importante da Faixa de Gaza, até capturar o "último terrorista".

"Apenas encerraremos essa operação quando o último terrorista estiver em nossas mãos, vivo ou morto", afirmou o major-general Yaron Finkelman, chefe do Comando Sul, em declarações divulgadas neste sábado (23).

As forças israelenses lançaram uma operação no hospital Al Shifa e seus arredores na segunda-feira (18), no norte da Faixa de Gaza, alegando que altos comandantes operacionais do movimento palestino islamista Hamas têm sua base nesse extenso complexo.