'Pior que o inferno', dizem habitantes de Gaza sobre ofensiva israelense contra hospital

Um enfermeiro, que não quis se identificar, contou a um repórter da AFP que os bombardeios noturnos "danificaram todos os prédios", especialmente uma área de cirurgia.

Civis deslocados se refugiaram no hospital há algumas semanas, mas agora "não há comida nem água suficientes", afirma esse enfermeiro.

- Sem roupas -

Antes de sua operação, o exército de Israel lançou folhetos pedindo à população que evacuasse a área. Um repórter da AFP viu centenas de pessoas fugindo.

Quatro dias depois, na sexta-feira, "ao amanhecer, as forças de ocupação invadiram todas as casas e prédios residenciais nos arredores do bairro de Al Katiba", conta Mahmud Abu Amra, de 50 anos.

Segundo ele, os militares israelenses "retiraram os vizinhos de suas casas e obrigaram os homens com mais de 16 anos a se despirem completamente, com exceção das roupas íntimas. Eles foram amarrados, espancados com as coronhas dos fuzis, insultados e depois levados para uma escola próxima do hospital para interrogatório e prisão".