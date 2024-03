Putin promete punir culpados do ataque em Moscou e denuncia vínculo com Ucrânia

O presidente russo disse em um discurso televisionado que os quatro agressores foram detidos enquanto "se dirigiam para a Ucrânia, onde, segundo dados preliminares [dos investigadores], foi preparada uma 'janela' para que atravessassem a fronteira".

Putin apoiou assim a versão apresentada pouco antes pelos seus serviços de segurança, o FSB. Em nenhum momento do seu discurso mencionou a reivindicação do grupo jihadista Estado Islâmico, transmitida na noite de sexta-feira e reiterada neste sábado.

"O ataque foi realizado por quatro combatentes do EI, armados com metralhadoras, uma pistola, facas e bombas incendiárias", afirmou a organização jihadista em uma das suas contas no Telegram, acrescentando que o ataque se enquadra no contexto "da guerra" com "os países que combatem o Islã".

Putin, recém-reeleito por mais seis anos, descreveu o drama como um "ato terrorista selvagem", prometeu punir todos os responsáveis e decretou este domingo como dia de luto nacional.

Pouco antes, o Kremlin havia anunciado a prisão de 11 pessoas, incluindo "os quatro terroristas diretamente envolvidos no ataque".

Estas quatro pessoas foram presas na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia e Belarus, afirmou posteriormente o Comitê de Investigação Russo, competente neste tipo de crimes.