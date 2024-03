Realeza britânica tem início de ano difícil, marcado pelos cânceres de Charles e Kate

O Palácio de Kensington, responsável pela comunicação dos príncipes de Gales, anunciou que Kate, de 42 anos, estava hospitalizada em Londres para uma "cirurgia abdominal planejada".

O palácio acrescenta que a operação foi um sucesso, mas que a princesa precisaria permanecer no "hospital por 10 a 14 dias", com pouca probabilidade de que retorne às suas funções oficiais até a Páscoa, no final de março.

William anunciou a suspensão de suas atividades para estar perto de sua esposa e seus três filhos.

Poucas horas depois do pronunciamento de Kate, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei, de 75 anos, precisaria ser hospitalizado devido a uma hiperplasia benigna da próstata.

O comunicação sobre a saúde do rei, incomum por parte da monarquia, teve como objetivo alertar a população sobre a doença, muito comum entre homens de idade avançada, embora geralmente pouco grave.

- 26 de janeiro: O rei é hospitalizado