Senado dos EUA evita paralisação parcial do governo

A congressista republicana Marjorie Taylor Greene apresentou uma "moção" para destituir o presidente da Câmara, o também republicano Mike Johnson, a quem acusa de "traição ao povo americano".

O anúncio caiu como uma bomba política em Washington, apesar de Greene não ter definido um calendário para a votação da destituição, que ela descreveu depois como uma "advertência".

A aprovação dos orçamentos tem gerado tensão nos Estados Unidos. A lista de possíveis consequências de uma paralisia orçamentária é longa: militares e agentes de segurança de transportes sem salário, parques naturais fechados e ajuda alimentar congelada, entre outras.

- Nada para a UNRWA -

Essa lei prolongará o orçamento dos EUA até o final do ano fiscal, 30 de setembro. O texto, de 1.012 páginas, contém medidas com forte repercussão no exterior.

O texto proíbe qualquer financiamento direto dos Estados Unidos à agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, envolvida em uma controvérsia desde que Israel acusou, em janeiro, 12 de seus 13 mil funcionários de estarem envolvidos no ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, em território israelense.