Thiago Wild surpreende Taylor Fritz e avança no Masters 1000 de Miami

O tenista brasileiro Thiago Wild conseguiu uma das maiores vitórias de sua carreira, ao vencer o americano Taylor Fritz neste sábado (23) no Masters 1000 de Miami, num dia em que os também anfitriões Tommy Paul e Frances Tiafoe se despediram.

Wild, número 76 do mundo, foi uma das grandes surpresas do dia ao eliminar Fritz (13º), campeão de Indian Wells em 2022, com uma vitória contundente por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4.

"Joguei uma partida muito sólida hoje, quase não errei", disse o brasileiro após a vitória. "Era exatamente o plano do meu treinador antes da partida. Me segurei bem no backhand e usei o forehand para vencer a partida", acrescentou.