Catherine e William 'extremamente comovidos' com as mensagens de apoio

O príncipe e a princesa de Gales disseram estar "extremamente comovidos" com as mensagens de apoio que receberam após a notícia do câncer de Catherine, disse um porta-voz do Palácio de Kensington em comunicado.

"Tanto o príncipe como a princesa ficaram extremamente comovidos com as mensagens de condolências das pessoas no Reino Unido, na Commonwealth e em todo o mundo", após o vídeo de Catherine anunciando que tem câncer, disse no sábado à noite o Palácio de Kensington, residência oficial dos príncipes em Londres, que cuida do seu serviço de comunicação.

"Eles estão muito comovidos com o calor e o apoio do público", acrescenta o texto.