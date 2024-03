Holger Rune é eliminado por Marozsan em sua estreia no Masters 1000 de Miami

Rune, de 20 anos, é considerado um dos jovens mais promissores do circuito, embora continue aquém do nível dos colegas da sua geração, como o próprio Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, principais favoritos ao título em Miami.

O temperamental dinamarquês, que tem em seu currículo o título de Masters 1000 de Paris em 2022, vem mostrando um tênis bastante irregular que o fez cair na primeira oportunidade nos últimos Grand Slams do Aberto da Austrália e do US Open.

- Gauff nas oitavas -

Em outro jogo deste domingo, o americano Ben Shelton encerrou a trajetória de Martín Landaluce, uma das grandes promessas do tênis espanhol aos 18 anos.

Aluno da academia de Rafael Nadal e campeão do US Open júnior em 2022, Landaluce se tornou esta semana o primeiro jogador nascido em 2006 a vencer uma partida do Masters 1000 com a vitória sobre o compatriota Jaume Munar.

Shelton, semifinalista do último Aberto dos Estados Unidos, o superou neste domingo com parciais de 6-3 e 6-1, evitando assim outra eliminação precoce como a de seus compatriotas Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Tommy Paul.