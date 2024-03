PF lança operação para prender os mandantes do assassinato de Marielle Franco

A Polícia Federal (PF) realiza neste domingo (24) uma operação para prender os supostos "autores intelectuais" do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco em 2018, crime que chocou o Brasil e o exterior.

A ação cumpre na cidade do Rio "três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão" e tem como alvo "os autores intelectuais" do crime contra Marielle e seu motorista Anderson Gomes, informou a PF em nota.

Segundo a imprensa local, foram presos o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão; seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa.