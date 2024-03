O papa Francisco rezou neste domingo pelas vítimas do atentado em Moscou após a missa do Domingo de Ramos no Vaticano e denunciou um ataque "covarde".

"Rezo pelas vítimas do ataque covarde da outra noite em Moscou", disse o papa de 87 anos, denunciando "atos desumanos".

