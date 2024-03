Paris declara os campeões da 'corrida dos garçons'

"Parabéns a todos os participantes", escreveu a organização no X (antigo Twitter), junto com um vídeo de Lamrous ofegante ao cruzar a linha de chegada.

A "course des cafés", ou "corrida dos cafés", criada em 1914, era chamada inicialmente de "course des garçons de café" (corrida dos garçons de café, em tradução livre), mas o nome caiu em desuso pelo termo "garçon" (menino) ser pejorativo.

Ao contrário da vestimenta esportiva dos atletas olímpicos, os garçons usavam camisa branca, calças escuras e um avental fornecido pelos organizadores.

Originalmente, a corrida dos garçons tinha como objetivo "destacar o estilo de serviço francês, esses estabelecimentos invejados em todo o mundo, o estilo de vida parisiense", afirmou o assistente do Comércio da prefeitura de Paris, Nicolas Bonnet-Oulaldj, no anúncio do evento.

