Protestos ligados aos Jogos Olímpicos tomam as ruas de Paris

A quatro meses dos Jogos Olímpicos, a pressão começa a aumentar nas ruas de Paris: desde uma "dança antirracista" para defender a cantora Aya Nakamura até ativistas que fazem as estátuas da cidade 'falarem' sobre a situação das pessoas nas ruas.

Ativistas do 'SOS Racisme' organizaram neste domingo (24) um "baile antirracista" sob a sede do Reunião Nacional (RN) - um partido de extrema-direita - para protestar contra as declarações de Marine Le Pen sobre uma possível participação da cantora Aya Nakamura na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em 26 de julho.

A cantora francófona mais ouvida no mundo desde a sua canção "Djadja", de 2018, tem sofrido ataques desde a publicação, no final de fevereiro, do semanário L'Express da sua possível interpretação de canções de Edith Piaf durante a cerimônia de abertura.