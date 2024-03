Russos divididos sobre acusações contra a Ucrânia pelo ataque em Moscou

Nas ruas de Moscou, muitos se recusam a falar sobre este tema delicado, mas Vomik Aliev, um estudante de medicina com pais muçulmanos, expõe sua opinião.

"Acredito que por trás deste ato terrorista estão os islamistas extremistas do EI. A Ucrânia também comete atos terroristas, mas isso está mais de acordo com o que os islamistas fazem", explica o jovem de 22 anos, que afirma ser um frequentador assíduo do Crocus City Hall, a casa de shows onde ocorreu o ataque.

"Não acredito na versão do envolvimento da Ucrânia, mesmo depois do que o presidente disse", insiste.

Apesar da divergência, considera que a tragédia tem sido um fator de união.

"Esses eventos nos unem para que juntos superemos os obstáculos", acrescenta Vomil. "Não estou surpreso (com o apoio dos ocidentais que denunciaram o ataque), ninguém gosta de terroristas".

- Todos os meios valem -

Ruslana Baranovskaia, jurista de 35 anos, ainda está muito comovida e em "estado de choque". No entanto, questiona o fato de as autoridades russas, que sempre se vangloriam das suas medidas de segurança, terem sido incapazes de evitar a tragédia.