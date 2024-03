Acidente de trânsito deixa 17 mortos nas Filipinas

Entre as vítimas está também um menino de seis anos, que morreu no hospital. Outro passageiro está sendo tratado por ferimentos, enquanto o motorista do caminhão e seus dois passageiros sobreviveram, disse Tupaz.

Acidentes de trânsito fatais são comuns nas Filipinas, onde os motoristas frequentemente desrespeitam as regras e os veículos estão sobrecarregados ou mal conservados.

