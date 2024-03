Amistoso contra Brasil 'poderia ser final de Copa', diz técnico da Espanha

A partida contra o Brasil é uma oportunidade de a seleção espanhola deixar para trás a derrota para a Colômbia (1 a 0) em amistoso na última quinta-feira, no estádio Olímpico de Londres.

"As derrotas são dolorosas, mas também ensinam, por isso estamos felizes e tiramos conclusões positivas desse jogo", afirmou De La Fuente.

O duelo contra a Seleção também se insere em uma campanha contra o racismo, após os insultos recebidos pelo atacante Vinícius Júnior na Espanha, especialmente na temporada passada.

O jogador do Real Madrid será o centro das atenções e De La Fuente não poupou elogios ao brasileiro.

"Ele é um top mundial, um jogador excepcional. Está entre os melhores do mundo, com certeza. É um fora de série", disse o técnico espanhol, que também ressaltou o bom momento de Endrick, mas pediu pés no chão em relação ao jovem atacante, que está a caminho do Real Madrid.

"É um jogador de 17 anos, um jogador muito bom, como nós também temos, mas é preciso dar tempo e, acima de tudo, ser muito cauteloso", disse De La Fuente.