Ataques com drones deixam 11 feridos na Ucrânia e provocam incêndio em central elétrica na Rússia

Onze pessoas ficaram feridas em um ataque russo com drones no sul da Ucrânia, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais, enquanto uma central de energia elétrica na Rússia sofreu um incêndio após um ataque ucraniano com drones.

As autoridades ucranianas afirmaram que o Exército russo bombardeou as regiões de Mykolaiv e Odessa, no sul do país.

O ataque russo deixou 11 feridos em Mykolaiv, segundo a porta-voz militar ucraniana, Nataliya Gumenyuk.