Autoridades realizam buscas em mansões do rapper Diddy nos EUA

Agentes federais realizaram operações de busca nesta segunda-feira (25) em propriedades de Sean "Diddy" Combs em Los Angeles e Miami, enquanto o rapper enfrenta uma série de acusações por tráfico sexual e assédio.

Dezenas de agentes do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI), fortemente armados, entraram na luxuosa mansão do músico americano no exclusivo bairro de Holmby Hills, em Los Angeles.

Imagens aéreas feitas pela mídia local registraram a enorme mobilização de forças federais na propriedade suntuosa, pouco depois do meio-dia, com as viaturas e veículos oficiais contrastando com os carros de luxo estacionados na mansão.