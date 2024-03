Casa Branca se diz 'perplexa' por cancelamento da visita de delegação israelense

A Casa Branca se declarou "perplexa" pela decisão de Israel de cancelar a visita de uma delegação com a qual deveria abordar sua preocupação diante de uma possível incursão no sul de Gaza.

"Estamos realmente perplexos", declarou à imprensa o porta-voz John Kirby, ao apontar que "parece que o gabinete do primeiro-ministro [de Israel] tenta transmitir a sensação de que há um desacordo, quando eles não precisam disso". Além disso, reiterou que "não há uma mudança na posição" dos Estados Unidos com a abstenção no Conselho de Segurança da ONU, que aprovou uma resolução para um cessar-fogo imediato em Gaza.

wd/sms/nn/mel/rpr/mvv