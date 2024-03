Casa Branca se diz 'perplexa' por cancelamento da visita de delegação israelense

A Casa Branca se declarou "perplexa" pela decisão de Israel de cancelar a visita de uma delegação com a qual deveria abordar sua preocupação diante de uma possível incursão no sul de Gaza.

Israel cancelou uma missão de alto nível em Washington, depois que os Estados Unidos se abstiveram na votação na ONU de uma resolução sobre um "cessar-fogo imediato" em Gaza, uma medida que, segundo o escritório do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, prejudica sua luta contra o grupo islamista Hamas.

"Estamos um pouco perplexos com o cancelamento", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, à imprensa, afirmando que "parece que o escritório do primeiro-ministro israelense está tentando transmitir a sensação de que há um desacordo, quando não há".