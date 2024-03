Cessar-fogo em Gaza 'só' iniciará se o Hamas começar a liberação de reféns(EUA)

Os Estados Unidos afirmaram que o cessar-fogo em Gaza votado nesta segunda-feira (25) pelas Nações Unidas "só" poderá implementar-se quando o grupo islamista Hamas começar a liberar os reféns sequestrados em Israel que ainda estão em seu poder.

"Um cessar-fogo pode começar imediatamente com a liberação do primeiro refém", disse Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, após seu país, que vetou projetos anteriores, se abster na votação do Conselho de Segurança da ONU. "Este é o único caminho para garantir um cessar-fogo", destacou.

