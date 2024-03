Dois adolescentes russos, heróis do atentado em Moscou após salvar dezenas de pessoas

Dois adolescentes russos, que ajudaram dezenas de pessoas a fugir de um atentado que deixou ao menos 137 mortos em Moscou, foram homenageados nesta segunda-feira (25) em sua escola.

Islam Khalilov e Artiom Donskov, de 15 anos e alunos do mesmo colégio de ensino médio, foram premiados com um laptop, informou a imprensa russa.

Ambos trabalhavam no guarda-volumes do Crocus City Hall quando ocorreu o ataque e souberam manter a calma e conduzir as pessoas que assistiam ao show à saída.