EUA 'decepcionado' com cancelamento de visita israelense de alto nível (Casa Branca)

Os Estados Unidos estão "muito decepcionados" com o cancelamento de uma visita de uma delegação israelense programada para discutir a planejada ofensiva contra Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disse a Casa Branca nesta segunda-feira (25).

"Estamos muito decepcionados por eles não virem a Washington para que possamos ter uma conversa aprofundada com eles sobre alternativas viáveis à intervenção no terreno em Rafah", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas.

