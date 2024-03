França 'estará pronta' para garantir segurança durante Jogos Olímpicos, diz ministro

As forças de segurança e os serviços de inteligência franceses "estarão prontos" para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos de Paris, disse nesta segunda-feira (25) o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, um dia depois de decretar o nível máximo de alerta.

No domingo, o governo francês elevou o nível de alerta após o atentado em Moscou reivindicado por um braço do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que deixou 137 mortos em uma sala de concertos. A Rússia acusa a Ucrânia de estar ligada ao ataque.

Segundo o presidente da França, Emmanuel Macron, o Estado Islâmico do Khorasan "conduziu várias tentativas de atentado nos últimos meses" no país, que já foi alvo de atentados no passado.