Gabigol é suspenso por 2 anos por violar regra antidopagem

Quando finalmente chegou ao local do teste, segundo relatos, ficou incomodado porque um oficial o acompanhou até o banheiro. Além disso, ele não respeitou o protocolo de coleta da amostra.

"O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares", escreveu a assessoria de Gabigol em nota divulgada em dezembro.

Este ano, o atacante marcou dois gols e foi titular em apenas dois dos oitos jogos que disputou no Campeonato Carioca.

No próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu no jogo de ida da final do estadual. Em abril, o time estreia na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

raa/app/ol/cb/am

© Agence France-Presse