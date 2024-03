Globo de Ouro assina contrato com canal de TV após anos turbulentos

O Globo de Ouro assinou um acordo de cinco anos com um canal de televisão americano, disseram seus organizadores nesta segunda-feira (25), após a premiação enfrentar anos de instabilidade.

Com o novo acordo, a partir do ano que vem, o evento, considerado o pontapé inicial da temporada de prêmios de Hollywood que termina com o Oscar, será transmitido pela CBS e pela plataforma de streaming Paramount+.

O contrato consolida a mudança de rumo da cerimônia anual, que em 2022 saiu do ar como consequência de rumores de corrupção e racismo contra os antigos organizadores.