Hamas 'saúda' votação do Conselho de Segurança pedindo cessar-fogo em Gaza

O Hamas saudou nesta segunda-feira (25) a resolução do Conselho de Segurança da ONU que pede um "cessar-fogo imediato" em Gaza e expressou a sua "vontade de iniciar um processo de troca" de reféns que estão em suas mãos por prisioneiros palestinos detidos em Israel.

"O Hamas saúda o apelo do Conselho de Segurança das Nações Unidas para um cessar-fogo imediato", afirmou um comunicado do movimento islamista palestino, que também indicou a sua vontade de "alcançar um cessar-fogo permanente que conduza à retirada de todas as forças israelenses da Faixa de Gaza.

az-saf-cho/cn/js/mb/aa